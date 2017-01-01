رئيس البرلمان الموريتاني: الخطابات الشعبوية تشكل تجاهلا صارخا للمصلحة العليا للبلاد

حذر رئيس البرلمان الموريتاني، الشيخ ولد بايه، من تعالي "الخطابات الشعبوية"، وأن انتشارها مع اقتراب الانتخابات؛ يشكل تجاهلًا صارخًا للمصلحة العليا للوطن.

وقال رئيس البرلمان - في ختام الدورة البرلمانية في نواكشوط اليوم السبت، "من غير المقبول أن نشهد اليوم تعالي الخطابات الديماجوجية (الغوغائية) الشعبوية والفئوية التي يبدو أن وتيرتها تتصاعد كلما اقترب موعد الانتخابات"، داعيًا إلى الحذر من عواقبها الوخيمة.

وشدد ولد بايه على أن الغالبية العظمى من الناخبين يعرفون مصلحتهم ولن تخدعهم الخطابات الفئوية.

وأضاف: "تلك الخطابات قد تجد صدى مؤقتًا لدى بعض الناس، بسبب استخدامها لأسلوب الإثارة ودغدغة المشاعر والوعود السَّرَابِية البَرّاقة، لكنها لن تَنْطَلِيَ على الغالبية العظمى من الناخبين الذين وصلوا من الرُّشد والنُّضج بحيث يعرفون جيدًا أين تكمُن مصلحتهم".

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية وجهوية العام المقبل، وهي أول انتخابات في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.