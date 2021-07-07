توقعات بنسبة مشاهدة قياسية لنهائي يورو السيدات

من المتوقع أن تسجل مواجهة منتخب إنجلترا أمام نظيره الألماني مساء اليوم الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) رقما قياسيا على مستوى المشاهدة التليفزيونية لمباراة للكرة النسائية.

ويستعد حوالي 90 آلف مشجع لحضور المباراة في استاد ويمبلي، وسط آمال من الأغلبية بحصد منتخب إنجلترا أول لقب بطولة كبرى منذ عام 1966، في الوقت الذي سيتابع فيه الملايين المباراة عبر شاشات التلفاز في المنازل وفي ساحات الجماهير والحانات.

ويبلغ الرقم القياسي لعدد مشاهدي مباراة للكرة النسائية عبر التلفاز في بريطانيا، تسعة ملايين متفرج، وهو الرقم الذي جرى تسجيله خلال المباراة التي خسرتها إنجلترا أمام أمريكا في قبل نهائي كأس العالم 2019، بحسب منظمة تصنيفات "بارب".

وقبيل انطلاق المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، ستحلق في السماء طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ويؤلف طاقمها بالكامل من النساء.

وستحلق طائرة نقل من طراز سي-130 هيركوليز يؤلف طاقمها من ثلاث سيدات، فوق ملعب ويمبلي في شمال غرب لندن، محاطة بطائرتين مقاتلتين من طراز تايفون.