منتخب غينيا يعلن موعد مباراته أمام مصر في تصفيات كأس الأمم

أعلن الاتحاد الغيني لكرة القدم، المواعيد الجديد لمباريات الفريق الوطني في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، وذلك بعد تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من عمر المسابقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية إلى شهر مارس القادم، وذلك من أجل منح المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر الفرصة لخوض معسكر إعدادي قبل انطلاق المسابقة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الغيني عبر تويتر، مواعيد مباريات منتخب غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث ستقام مباراة مصر وغينيا في الجولة الخامسة من عمر المسابقة، في الفترة بين 12 و 20 من شهر يونيو القادم.

يُذكر أن المنتخب المصري فاز على نظيره الغيني بهدف نظيف، في مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في شهر يونيو الماضي.