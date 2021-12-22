وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بدمج المهاجرين في تركيا

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زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في أنقرة يوم السبت منظمات دعم حقوق المرأة والتضامن مع المهاجرين.

وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت بيربوك إن ألمانيا تؤيد التزام تركيا بدمج ودعم المهاجرين الذين طلبوا اللجوء إليها.

وأشادت بالطريقة التي ترحب بها تركيا باللاجئين، قائلة "الأشخاص الذين يفرون إلى تركيا لا يتم الاعتناء بهم فحسب، بل يتم دمجهم في المجتمع أيضا.. فالأطفال لا يتمتعون فحسب بفرصة تعلم اللغة، بل أيضا بالاستمتاع واللعب مع الأطفال المحليين".

كما التقت الوزيرة الألمانية بلاجئين في العاصمة التركية، علما أن تركيا تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري فروا من الحرب في بلادهم.

وتأتي تصريحاتها في أعقاب اجتماع يوم الجمعة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وبدا التوتر خلال مؤتمر صحفي حيث تبادل الطرفان الشكاوى.

وجاءت زيارة بيربوك لتركيا واجتماعها مع تشاووش أوغلو بعد إجرائها محادثات مع مسؤولين في اليونان، حيث انتقدت الوزيرة الألمانية تركيا بسبب تنازعها سيادة اليونان على جزر بالقرب من ساحلها.