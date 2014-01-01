عمدة كييف: أوكرانيا لن تنسى أبدا مساعدة بولندا لها

أكد رئيس بلدية كييف الأوكرانية فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، أن أوكرانيا لن تنسى أبدًا المساعدة التي قدمتها بولندا في الوضع التي تعاني بلاده من التدخل العسكري الروسي.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية، عن كليتشكو قوله في خطاب مسجل تم إذاعته أثناء قبوله لقب المواطن الفخري لوارسو وتسلم شقيقه فلاديمير الجائزة في وارسو نيابة عنه: "أعتبر الجائزة لجميع سكان كييف ولشجاعة الأمة الأوكرانية بأكملها في مواجهة روسيا".

وأضاف: "نناضل من أجل حريتنا، من أجل الحق في العيش في بلد ديمقراطي حر، نحن ندافع ليس فقط عن استقلالنا وخيارنا الأوروبي، ولكننا ندافع أيضًا عن ديمقراطية واستقرار وأمن أوروبا بأسرها".

وتابع أن بولندا تعرف ما يعنيه ذلك وتفهم جيدًا ما تفعله روسيا في أوكرانيا، قائلا: "ممتن للمساعدة والرعاية خلال هذا الوقت الصعب، أوكرانيا لن تنساها أبدا".

وتشير التقديرات إلى أن بولندا أعطت أوكرانيا حوالي 250 دبابة T-72 حتى الآن لمساعدة جارتها في صد الهجوم الروسي.

ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين.