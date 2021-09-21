سياسيان آخران يغادران حركة الخمس نجوم في إيطاليا

غادر سياسيان بارزان حزب حركة الخمس نجوم في إيطاليا في أعقاب انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي.

وقال السياسي فيديريكو دي إنكا لصحيفة "لا ريبوبليكا "اليوم الأحد، إنه يعلم أنه سوف يترك حزبه في الوقت الذي رفض فيه الحزب دعم الحكومة، التي كان جزءا من ائتلافها، في تصويت على الثقة.

وأضاف دي إنكا: "في النهاية شعرت كأنني غريب في مجموعتي".

كما أعلن الرئيس السابق لكتلة الخمس نجوم في البرلمان الإيطالي، دافيدي كريبا، في مقابلة اليوم الأحد مع صحيفة" كورييري ديلا سيرا" أنه سوف يترك الحزب، قائلا إنه أصبح "منزلا لا أعترف به".

يشار إلى أن حزب حركة الخمس نجوم، الذي أسسه الممثل الكوميدي بيبي جريللو بقيادة جوزيبي كونتي، هو حزب يساري مناهض للمؤسسات وشعبوي.

وفي حين أن حركة الخمس نجوم قرر في الآونة الأخيرة أنه لن يقدم مرشحين بعد الآن للانتخابات البرلمانية ممن خدموا بالفعل لفترتين، قال السياسيان إن هذا لم يكن له أي تأثير في قرارهما.

وحتى قبل انهيار الحكومة الائتلافية، انفصل عدد من الساسة عن الحزب، بقيادة وزير الخارجية لويجي دي مايو. وأشار بعض الخبراء إلى أن بعض الساسة يغادرون الحزب للفرار من قرار الاكتفاء بفترتين في البرلمان.