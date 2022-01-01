 تركيا: أول سفينة لتصدير الحبوب الأوكرانية قد تغادر غدا الاثنين - بوابة الشروق
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تركيا: أول سفينة لتصدير الحبوب الأوكرانية قد تغادر غدا الاثنين

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:00 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:00 م

صرح إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن أول سفينة لتصدير الحبوب الأوكرانية قد تغادر يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث للقناة السابعة التركية إنه من المرجح جدا أن تغادر سفينة تحمل حبوبا أوكرانية صباح يوم غد الاثنين، وأنه لم تتبق سوى تفصيلة أو تفصيلتين لبدء العملية.

ووقعت أوكرانيا وروسيا، اتفاقا برعاية الأمم المتحدة وتركيا لتيسير تصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

ولا يزال هناك أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من حصاد العام الماضي في انتظار التصدير، وفقا لبيانات من أوكرانيا، التي تُعرف بأنها سلة خبز أوروبا.

وشهدت مدينة إسطنبول الأربعاء الماضي، افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وبحثت أنقرة وكييف، اليوم الأحد، آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك الجارية في إسطنبول حول الاستعدادات لشحن الحبوب، وذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.


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