ضبط 124 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 88 ألف حكم خلال 24 ساعة

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 124 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 124 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات 8 بنادق آلية، و16طبنجة، و10 بندقية خرطوش، و90 فرد محلي، و74 طلقة مختلفة الأعيرة، و10خزينة متنوعة، و209 قطعة سلاح أبيض .

ونجحت الحملات في تنفيذ 88 ألف حكم قضائي متنوع. وضُبط 165 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 37 كليو مخدرات، و33 متهما ومراقبا هاربا، و10 متهمين بالبلطجة، و288 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 130 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 2 منهم.