تحليل: هل اغتيال شينزو آبي وراء تكثيف الحماية الشخصية للزعيم الكوري الشمالي؟

تم رصد تحركات تشير إلى تعزيز كوريا الشمالية لمستوى الحماية الشخصية لزعيمها كيم جونج-أون أثناء قيامه بأنشطة معلنة، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوات متأثرة بحادث اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينجو آبي.

ووفقا لتحليل نشرته اليوم الأحد، وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بشأن مشهد من مؤتمر لقدامى المحاربين انعقد يوم الخميس الماضي، ظهرت عناصر الحماية الشخصية تقوم بواجبها عن قرب من الزعيم كيم.

وأثناء تلويح كيم بيده نحو قدامى المحاربين المتجمعين أمام نصب الانتصار الوطني، أحاط به نحو أربعة إلى خمسة من رجال أقوياء البنية. وكان الحراس يقومون بحماية كيم عن قرب وهم يتابعون من حولهم ويبدو عليهم التوتر. وارتدوا جميعا ربطة عنق زرقاء مخططة وسماعات أذن لا سلكية، والتي تعتبر من الرموز الرئيسية للحراس الشخصيين.

وأحاط الحراس بكيم أثناء مصافحته لقدامى المحاربين لمنع اقتراب المشاركين الآخرين.

وكان من ضمن الحراس، المفتش العام كيم تشول-كيو التابع لمجلس الوزراء، ما أثار تقديرات بأنه كان يترأس حماية كيم الشخصية مع أعضاء مكتبه، في هذا اليوم.

يشار إلى أن مشهد الحماية الشخصية لكيم خلال قيامه بأنشطة معلنة لم يظهر خلال السنوات الماضية.