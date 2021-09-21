أبو ردينة: خصم إسرائيل أموال فلسطينية عبر المقاصة مرفوض ويخالف القانون الدولي



أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، رفض السلطة الفلسطينية لقرار الحكومة الإسرائيلية بخصم 600 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.41 شيكل) من أموال "المقاصة" التي تحولها شهريا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.. وقال: إن القرار الإسرائيلي قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.



وأكد أبو ردينة -في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير الذي لن يؤدي إلي أي نتيجة لأن حقوق الأسرى لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بأي اقتطاع من أموال الشعب الفلسطيني".



ووصف أبو ردينة القرار الإسرائيلي بأنه "غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي"، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.