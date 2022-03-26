الصين تكثف جهودها لتنظيم المنصات الإلكترونية ‎‎

أعلن هيئة مراقبة الإنترنت في الصين، اليوم الأحد، أنها واصلت تكثيف إنفاذ القانون عبر الإنترنت، محققة نتائج مهمة في تنظيم المنصات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري.

واستدعت إدارة الأمن الإلكتروني في الصين، وفقا لصحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) الصينية، عبر موقعها الإلكتروني، أكثر من 3400 منصة، وفرضت غرامة على 283 منصة، فيما تمت إزالة 177 تطبيقا من متاجر التطبيقات؛ لانتهاكها القوانين واللوائح خلال العام الجاري.

ووفقا للصحيفة الصينية، فإنه خلال العام الجاري نفذت إدارة الأمن الإلكتروني الصينية عددا من الإجراءات الصارمة ضد ما وصفته بـ"الفوضى" في مجالات البث المباشر والفيديوهات القصيرة في البلاد، بالإضافة إلى اتخاذها تدابير لتنظيم العنف الإلكتروني.

وشددت بكين سيطرتها على الإنترنت في السنوات القليلة الماضية، ونفذت ما تصفه بأنه "تنظيف" للفضاء الإلكتروني.

وكانت قد أكدت الجهة المنظمة للإنترنت في الصين، في مارس الماضي، أنه سيتم تصحيح الفوضى التي وصفتها بالخطيرة عبر الإنترنت، من خلال نشر فرقة عمل خاصة في مكاتب منصات وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة للسيطرة على الوضع.