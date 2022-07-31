يهتم آلاف المواطنين بمعرفة موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2022، ليتمكنوا من صرفه في الموعد المحدد له سواء من خلال البنوك أو من المنافذ الخاصة بصرف المعاشات المتعددة أمام أصحاب المعاشات في المحافظات المختلفة.

فمع بداية كل شهر تتوجه اهتمامات أصحاب المعاشات إلى موعد صرفها، وإتاحتها أمام المواطنين، حتى يتم الحصول عليها في موعدها باعتباره المبلغ الذي ينتظره العديد من الأسر وذلك لسد احتياجتهم من مأكل وملبس وغيرها من الأمور الهامة.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2022

ويبدأ موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2022 مع بداية الشهر أي يوم الاثنين المقبل الموافق 1 من أغسطس، حيث تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صرف المعاشات بتكلفة قد تتخطى المليار و500 مليون جنيه.

كما تصرف التأمينات الاجتماعية المعاشات شهريًا لحوالي 10 مليون و825 ألفا و163 شخصًا، فيما يبلغ عدد الأشخاص المؤمن عليهم أكثر من حوالي 14 مليونا و159 ألف شخصًا، وذلك وفقًا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي الأخير بخصوص أعداد أصحاب المعاشات والأشخاص المستحقين في مصر.

ويمكنك الحصول على معاشات شهر أغسطس من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو مكاتب البريد الموجوة في جميع المحافظات المختلفة، ومنافذ شركات فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، فضلًا عن بنوك القرى، والبنوك التجارية.

معاشات شهر أغسطس 2022

الجدير بالذكر، أن عدد المنافذ الخاصة بصرف المعاشات وصل إلى 18 ألفا و875 منفذًا على وجه التقريب، حيث يتم توزيعهم على عدد كبير من المحافظات المختلفة ليتمكن الجميع من صرف المعاشات بكل سهولة دون مواجهة أي صعوبة في ذلك، بينما وصل عدد مستفيدي الضمان الإجتماعي إلى حوالي 359 ألفًا و242 مواطنًا.