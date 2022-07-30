 لحظة سقوط جزء من المدرجات أثناء احتفال جماهير الاتحاد الليبي ببطولة الدوري - بوابة الشروق
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لحظة سقوط جزء من المدرجات أثناء احتفال جماهير الاتحاد الليبي ببطولة الدوري

أحمد علاء
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:48 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 2:48 م
أظهرت لقطات لحظة سقوط جزء من المدرجات أثناء احتفال جماهير نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم بالفوز بالدوري.

وبيّن الفيديو، سقوط المدرجات التي كانت تحمل عددا كبيرا من المشجعين وسط صيحات الحاضرين.
وكانت جماهير النادي قد توافدت إلى مقر النادي، في حي باب بن غشير بطرابلس، للاحتفال باحتفاظ الفريق بلقب الدوري.

وكتب جهاز الإسعاف والطواريء التابع للحكومة الليبية في طرابلس على فيسبوك: "نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد، سقط على إثرها جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين".
وأضاف: "على الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين. ونتمنى السلامة للجميع".

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