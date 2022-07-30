لحظة سقوط جزء من المدرجات أثناء احتفال جماهير الاتحاد الليبي ببطولة الدوري

#شاهد لحظة سقوط المدرج في نادي الاتحاد ب #طرابلس

نسال الله لهم السلامة pic.twitter.com/ry2RFIdwRq — 🦋 أم الحارث 🦋 (@gGY33TX9eprjsHt) July 30, 2022

فيديو > جماهير نادي الإتحاد تحتفل بالفوز و تتجه من عدة مناطق إلى مقر النادي في باب بن غشير . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/eBhseFRxas — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 30, 2022

وبيّن الفيديو، سقوط المدرجات التي كانت تحمل عددا كبيرا من المشجعين وسط صيحات الحاضرين.وكانت جماهير النادي قد توافدت إلى مقر النادي، في حي باب بن غشير بطرابلس، للاحتفال باحتفاظ الفريق بلقب الدوري.وكتب جهاز الإسعاف والطواريء التابع للحكومة الليبية في طرابلس على فيسبوك: "نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد، سقط على إثرها جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين".وأضاف: "على الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين. ونتمنى السلامة للجميع".