 تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية - بوابة الشروق
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تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

علاء شبل
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 12:43 م

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الأحد، 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية لعام 2022، والتى تستمر حتى منتصف شهر أغسطس القادم.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة.

وأضاف "أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.


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