تقرير: أمريكا وإسرائيل تبحثان التهديدات الإيرانية من بين تحديات أمنية مشتركة آخرى

بحثت الولايات المتحدة وإسرائيل مجموعة من التحديات الأمنية المشتركة، من بينها التهديدات التي تشكلها إيران ودعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وجدد بلينكن اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون التمتع بإجراءات متساوية من الأمن والحرية والديمقراطية.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي أيضاً قضية القتل المأساوي للصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة وضرورة المساءلة.