قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساعد الوزارة على تنفيذ أكثر من 92 مشروعا في السنوات الأخيرة، بتكلفة باهظة تبلغ 180 مليار جنيه، مؤكدًا أن الجامعات بها أماكن تستوعب كل الطلاب.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزارة تخطط لـ30 عامًا مقبلة.

وتابع: «العام الماضي كان في أماكن فاضية في كليات الأسنان والهندسة والصيدلة، عدد المقاعد كبيرة بالجامعات مقارنة بأعداد الطلاب، ومستعدون لمدة 30 عاما مقبلة»، قائلًا إن المناهج الجديدة في الجامعات المختلفة، تشمل مهارات القرن الـ21.

وذكر وزير التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية والدولية في العاصمة الإدارية والتكنولوجية والخاصة والحكومية، تضم علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا النانو، إضافة إلى تخصصات غير نمطية.

وأشار إلى أن تلك الكليات ستخرج عددًا من الطلاب، خلال سنوات ليست ببعيدة، سيكونون مسؤولين عن نهضة مصر في الجمهورية الجديدة، مناشدًا طالب الثانوية العامة غير المحدد للمجال الذي يتخصص فيه، الالتحاق بمجال الذكاء الاصطناعي.

وتابع: «الطب والصيدلة علوم لن يستطيع العالم الاستغناء عنها واستبدالها، لكن مجال الذكاء الاصطناعي يتيح وظيفة عمل في أرقى شركات العالم، والتي يبلغ متوسط التوظيف بها 3 أشهر بعد التخرج، كما أنه يوفر فرصًا وتنافسية عالمية وليست محلية فقط».