جاريد كوشنر في مذكراته: نتنياهو لم يكن متحمسا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

كشف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، في كتاب مذكرات سيصدر قريبا، أن "ترامب كان على وشك إلغاء خطته للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وقال "كوشنر" في كتابه إلى أن "دونالد ترامب كان على وشك إلغاء خطته للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى القدس بعد أن شعر أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو، لم يكن مهتما بذلك"، وفق ما ذكرت قناة "I24" العبرية.

ونقلت القناة عن كوشنر قوله في الكتاب، إنه "في محادثة هاتفية مع نتنياهو في 5 ديسمبر 2017، قبل يوم واحد من إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أبلغ ترامب رئيس الوزراء بقراره".

وأضاف كوشنر في كتابه: "بيبي قال إنه يؤيد قرار الرئيس إذا كان هذا ما يريد الرئيس فعله ولكن لا يبدو متحمسا للغاية"، لافتا إلى أن "ترامب اعتقد أن نتنياهو لم يسمع جيدا أو لم يفهم كلماته، وبالتالي كررها مرة أخرى، وأخبر ترامب نتنياهو أنه عندما يحين الوقت يتوقع أن تجلس إسرائيل على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين".

وأشار كوشنر إلى أنه "حتى في المرة الثانية، لم يكن رد فعل نتنياهو متحمسا، وإنه في هذه المرحلة من المحادثة، بدأ ترامب في التساؤل عما إذا كان قد اتخذ القرار الصحيح"، حيث "سأل ترامب نتنياهو لماذا يجب عليه المخاطرة ونقل السفارة إلى القدس إذا كان لديه انطباع بأنها ليست مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ قال ترامب لنتنياهو..بيبي أعتقد أنك انت المشكلة".

وردا على ذلك قال نتنياهو: "خلافا لما قيل، أعرب رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو، الذي طلب من الرئيس ترامب نقل السفارة عدة مرات، عن تقديره الكبير لهذا القرار".