«المولوية» تحيي حفلا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

أحيت فرقة "المولوية" المصرية، مساء اليوم /السبت/، حفلا للإنشاد الديني في قاعة النهر بساقية الصاوي.

وقدمت الفرقة، خلال الحفل، عددا من الابتهالات والتواشيح الدينية، منها " لما بدا منك القبول - ودمعى عصى- ولامونى- ولولاك - وهانت الأرواح - ويا نفسي عن الحب تتوقفى- ومتى يا حبيب القلب".

وتأسست المولوية المصرية في عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم ما يؤكد هويتها الثقافية.

ومن ناحية آخرى، شهدت قاعة الحكمة بساقية الصاوي، حفلا لفرقة "كيان"، بقيادة عازف الكمان ومؤسس الفرقة عزمي مجدي.

وقدمت الفرقة خلال الحفل عددا من أشهر الأغاني ، منها "البخت - ومغرم - وبتنادينى- والنور مكانه فى القلوب - ولما النسيم - وقلبى عشقها - وأهو ده اللى صار - ويا حمام - وبنت الجيران".

يُذكر أن عزمي مجدي ولد بالقاهرة وتخرج من المعهد العالي الموسيقي ، وقام بالعزف على آلة الكمان ، ثم أتقن العزف على آلة الكمان الكهربائية، وأنتج الكثير من المقطوعات الموسيقية المميزة .