إيران تبدي استعدادا لتأمين الوقود للبنان

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود لبلادهم.



وكتب مساعد وزير الخارجية الإيراني المدير العام لدائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا في الخارجية، محمد صادق فضلي، في تغريدة عبر تويتر، إن الجمهورية الإسلامية بصفتها واحدة من أكبر منتجي ومصدري الطاقة في المنطقة، تقف إلى جانب الشعب اللبناني لمساندته.



وأعلن أن طهران مستعدة لاستضافة المسؤولين اللبنانيين للتباحث حول تأمين الوقود الذي تحتاجه بلادهم، مؤكدا بالقول :"لن نترك أصدقاءنا في الأيام الصعبة، وسنقف إلى جانبهم".



وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله قد أعلن جاهزيته لـ"جلب الوقود الإيراني لمعامل الكهرباء اللبنانية مجانا، على أن توافق الحكومة اللبنانية على ذلك".



وفي السياق أبدى وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ترحيبه بأي هبة تأتي من دولة صديقة في العالم، ردا على كلام نصر الله.