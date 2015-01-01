لم تمر ساعات على إعلان اتحاد ألعاب القوى عن عدم سفر بعثة منتخب الشباب لبطولة العالم للشباب بكولومبيا، حتى أعلن لاعب ألعاب القوى أحمد حنفي "الاعتزال نهائيًا".

قال أحمد حنفي، البالغ من العمر 18 عامًا، لـ"الشروق": "أخدت قرار الاعتزال لأن دي ثالث بطولة عالم خلال سنتين أُحرم فيها من اللعب والسفر بسبب الأخطاء الإدارية. أشعر بالإحباط؛ لذلك قررت الاعتزال".

وما يزيد من معاناة "حنفي"، أنه يتكفل بالإنفاق على المواد الغذائية اللازمة للتدريب من مصروفه الشخصي، مما يزيد الضغط عليه من أسرته؛ بسبب عدم وجود عائد مقابل الإنفاق: "كل الكلام ده بيتقال لأي حد بيمر بنفس ظروفي، وأخشى التراجع عن الاعتزال، ويتكرر معي ما حدث".

كان اتحاد ألعاب القوى أوضح في بيان صحفي أسباب عدم سفر بعثة منتخب الشباب لكأس العالم في كولومبيا في الفترة ما بين 1 إلى 6 أغسطس 2022، وقال إن "عدم وجود تذاكر تكفي عدد اللاعبين واللاعبات والمدربين بالكامل، كان سببب قرار عدم السفر".

وبحسب البيان، طلب الاتحاد المصري من نظيره الدولي، دفع ثمن تذاكر بعثة مصغرة، حتى وصول البعثة المصرية إلى كولومبيا، ومن ثم سداد ثمن التذاكر، لكن الاتحاد الدولي رفض وطلب من الاتحاد المصري الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس العالم.

لكن أحمد حنفي قال إن الاتحاد المصري أرسل رسالة للمدربين "نأسف لعد السفر بسبب عدم توافر الإمكانيات"، وليس بسبب عدم وجود تذاكر.

ويرجع "حنفي" السبب في ذلك إلى تأخر الاتحاد المصري في حجز تذاكر السفر إلى كولومبيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع ثمن التذاكر نحو ثلاثة أضعافها، موجها حديثه للاتحاد المصري: "أنتوا عارفين إننا مسافرين من فترة كبيرة، ليه تأخرتوا في حجز التذاكر؟ إحنا عارفين إن المشكلة فلوس".

"حنفي" كان بين 10 لاعبين مصريين تأهلوا بالفعل إلى كأس العالم في كولومبيا، وهم: تامر أشرف، أحمد سامح، أحمد حنفي، عمر حمدي، ملك أيمن، عمرو هاني، ندى سليمان، شهد محمد، زياد الحسيني، يوسف بخيت، قبل إعلان تعطل سفرهم.

بدأ أحمد حنفي مسيرته في رياضة المشي منذ عام 2015، وحقق 17 ميدالية طوال مشاركته في بطولة الجمهورية وبطولة تونس، وكان أحمد بين أفراد البعثة المصرية ببطولة تونس التي حققت 32 ميدالية متنوعة في مايو 2022.

يقول حنفي: "حققنا أرقاما تأهيلية في بطولة تونس، ولهذا السبب تأهلنا لكأس العالم، وليس كما يقول بيان الاتحاد المصري إن السفر إلى كأس العالم كان مكافأة".

نورهان أيمن، المعدة النفسية للاعب زياد الحسيني الذي تأهل هو الآخر لبطولة كأس العالم في كولومبيا، تتحدث عن تبعات قرار اتحاد ألعاب القوى، وتقول، لـ"الشروق"، إن "اتحاد القوى تأخر في حجز تذاكر السفر، لأن البطولة العربية كانت في مايو الماضي، والسفر مقرر في أغسطس، فلماذا تأخر الاتحاد المصري حتى ارتفعت أسعار تذاكر الطيران؟"، وأضافت: "للأسف الأمور الإدارية للبعثة تمت ببطء شديد جدا".

• فرص للتجنيس

وعن تأثير قرار عدم سفر البعثة المصرية لكولومبيا، قال نورهان أيمن: "جميع المدربين والأجهزة الفنية الخاصة باللاعبين في حالة نفسية سيئة جدا؛ بسبب إحساسنا أن (تعبنا راح على الأرض)".

وبحسب نورهان، أثر قرار اتحاد ألعاب القوى على الدوافع النفسية للاعبين: "البعض منهم ليس لديه الرغبة في ممارسة الرياضة في مصر، ويبحث عن فرصة جديدة في بلد أخرى، كالتجنيس في أي دولة أوروبية أو عربية"، متابعة: "بنحاول نعمل جلسات تفريغ انفعالي ووضع أهداف جديدة وتهيئة اللاعبين لممارسة اللعبة من جديد".

ورغم تأكيد اتحاد ألعاب القوى في بيانه "أنه لم يدخر جهدا فى محاولة المشاركة فى بطولة العالم"، يتفق كلًا من حنفي ونورهان على أن "الاتحاد أضاع مجهود اللاعبين والأجهزة الفنية الذين انتظروا بفارغ الصبر بطولة كأس العالم في كولومبيا؛ للفوز بميدالية تحفظ لهم جهودهم البدنية والمادية".