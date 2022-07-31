 القسام تسمح بالكشف عن قصف إسرائيلي على موقع جندي أسير لدى المقاومة - بوابة الشروق
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القسام تسمح بالكشف عن قصف إسرائيلي على موقع جندي أسير لدى المقاومة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 5:51 م

سمحت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصف إسرائيلي.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد: "في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول؛ والتي أسرت خلالها كتائب القسام جنديين صهيونيين سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن خلال معركة سيف القدس العام الماضي لقصفٍ صهيونيٍ أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة ثلاثةٍ آخرين أثناء قيامهم بمهمة حراسة أحد الجنديين".

 

وأضاف: "ونتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسبابٍ أمنية، وسنعلن عنه لاحقًا بإذن الله عندما تكون الظروف مواتية".

 

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