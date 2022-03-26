وزير النقل اللبناني: العمل بميناء بيروت لم يتوقف والصوامع الأخرى معرضة للسقوط

قال وزير الأشغال والنقل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، إن حركة العمل بميناء بيروت البحري لم تتوقف نتيجة انهيار جزء من صوامع الحبوب بالميناء، مؤكدا أن صوامع أخرى معرضة للانهيار في أي وقت.

وتوقع حمية، في تصريح اليوم من ميناء بيروت، أن تسقط الصوامع جميعها واحدة تلو الأخرى، مشيرا إلى أن سقوط صومعتين اليوم كان متوقعا، موضحا أن هناك صومعتين انفصلتا ومتوقع سقوطهما في أي وقت.

على صعيد متصل، أكدت إدارة ميناء بيروت البحري أن سير العمل لم ولن يتوقف بالميناء نتيجة انهيار الانهيار الجزئي الذي حدث اليوم في الجانب الشمالي من الصوامع، مؤكدة أن الاحتياطات والاجراءات متخذة منذ مدة زمنية تحسباً لأي طارئ.

وأوضحت أنه تم عزل محيط الصوامع بزيادة المسافة المطلوبة وهي 50 متراً إلى 150 و200 متر في بعض الأماكن، كما تم عزل رصيف 7 و8 و9 في حينه.

وانهار عصر اليوم جزء من صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري والمتضررة من انفجار الميناء في الرابع من شهر أغسطس عام 2020.