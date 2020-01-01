بوتين: الأسطول الروسي مستعد لتنفيذ جميع المهام البحرية حتى تحت الماء

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ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة اليوم الأحد، في احتفالات ذكرى تأسيس الأسطول الحربي الروسي.

وقال بوتين، إنه وقّع اليوم مرسوما للعقيدة البحرية الجديدة، مؤكدا العمل على ضمان أمن الحدود الروسية بثبات وبكل الأساليب الممكنة.

وأضاف أن الأسطول الروسي مستعد لتنفيذ جميع المهام البحرية وحتى تحت الماء، لافتا كذلك إلى مواصلة العمل على استكشاف مختلف التقنيات البحرية.

وتابع: "الظروف الحالية تتطلب منا أفعالا جبارة والبحرية الروسية دعامة كبيرة بالنسبة لنا، ونحن نمتلك صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم".

ولفت إلى أن بلاده تعمل على تعزيز قدرات الأسطول البحري.