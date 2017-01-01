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استطلاع: المزيد من الشركات الأجنبية توسع أعمالها في الصين في الربع الثاني

بكين (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 9:12 ص
أظهر استطلاع حديث أن الشركات أجنبية التمويل في الصين لا تزال متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق في البلاد، وأن الغالبية العظمى منها حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها في الربع الثاني من العام الجاري.

وحافظ حوالي 5ر72% من بين أكثر من 500 شركة أجنبية شملها الاستطلاع على حجم أعمالها في الربع الثاني، بزيادة 5ر1% عن نتائج الاستطلاع في الربع الأول، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وقامت حوالي 5ر18% من الشركات الأجنبية بتوسيع أعمالها في الصين، بزيادة 1ر2% عن نتائج الاستطلاع السابق، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأظهر الاستطلاع أيضا أن الشركات الأجنبية لا تزال متفائلة بآفاق تنميتها في الصين، حيث أبلغت 2ر11% من الشركات عن زيادة الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بين أبريل ويونيو.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40% من الشركات الأجنبية التي شملها الاستطلاع قالت إنها ستختار مدينتي تشنجدو وتشونجتشينج في جنوب غربي الصين كوجهات استثمارية رئيسية.

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