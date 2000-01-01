

توفى الرئيس الفلبيني السابق فيدل راموس، عن عمر ناهز 94 عاما.



وقالت أسرة راموس، في بيان، نقلته قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، اليوم الأحد: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة الرئيس السابق فيدل فالديز راموس، ونشكركم جميعا على احترام خصوصيتنا، وسنعلن عن ترتيبات الجنازة في المستقبل القريب".



كما أصدر قصر "مالاكانانج" الرئاسي بيان حداد على وفاة الرئيس الثاني عشر للبلاد.



وتولى راموس رئاسة البلاد من عام 1992 إلى عام 1998، خلفا لكورازون أكينو، واشتهرت إدارته ببرنامج "الفلبين 2000"، والذي يهدف إلى جعل البلاد دولة صناعية بحلول عام 2000 وما بعده.