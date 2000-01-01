صنداي تايمز: الأمير تشارلز قبِل مليون جنيه استرليني من عائلة بن لادن

ونقلت صنداي تايمز عن مصادر قولها إن العديد من مستشاري تشارلز طلبوا منه إعادة الأموال.

وبحسب صنداي تايمز، فقد قال أحد موظفي القصر إن تسرب الخبر إلى وسائل الإعلام "سيثير غضبا وطنياً"، محذرا الأمير من أن الحال "لن يكون جيداً لأي شخص إذا تبين أنه قبل أموالاً من عائلة مدبر أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ".

وقال التقرير إن "مستشارا آخر حث الأمير على إعادة الأموال. وأخبر الأمير أنه سيعاني من أضرار جسيمة في سمعته إذا ظهر اسمه في نفس الجملة مع الإرهابي الذي كان مسؤولاً عن مقتل 67 بريطانياً إلى جانب الآلاف من الأمريكيين".

ويعتقد أن الأمير تشارلز شعر بالحرج الشديد من إعادة المال، وخشي من تأويلات هذا التصرف، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية قوله إن هذه التبرعات حظيت بموافقة الأمناء آنذاك. كما نقلت عن مصدر في قصر كلارنس هاوس قوله إن القرار كان من صلاحيات مجلس الأمناء.

وذكرت الصحيفة أنه لا يوجد ما يفيد بعلاقة بكر أو شفيق بأي أعمال إرهابية.

ويأتي الكشف عن هذه التبرعات، بعد شهر من تحقيق لصنداي تايمز أفاد بأن تشارلز قبل حقيبة تحتوي على مليون يورو نقداً من حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق.

وبحسب الصحيفة، سوف تثير هذه التطورات "تساؤلات جديدة حول سلوك الأمير".

وفي العام الماضي، كشفت صحيفة صنداي تايمز أن الأمير تشارلز سلم وساما بريطانيا إلى رجل الأعمال السعودي، محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، في حفل خاص في قصر باكنغهام.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فقد قال مساعدون لممثلي محفوظ إنه سيحصل على "صداقة خاصة" وتكريم إذا قدم الملايين من التبرعات. وهذه المسألة هي محور تحقيق تجريه الشرطة البريطانية.

ونفى تشارلز، الذي عقد اجتماعات لم يكشف عنها مع محفوظ في لندن والرياض، أي علم له ببيع الوسام.

وأشارت الصحيفة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تساؤلات بشأن علاقة الأمير مع عائلة بن لادن. وقد تصدر عناوين الصحف بعدما تبين أنه تناول العشاء مع بكر لمناقشة العقيدة الإسلامية في أكتوبر 2001، بعد أسبوعين فقط من هجمات 11 سبتمبر. ووفقاً لرواية عن لقائهما الأول في عام 2000، قدم الاثنين الأمير خالد الفيصل آل سعود خلال عشاء لجمع التبرعات لمركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، الذي يرعاه تشارلز.

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