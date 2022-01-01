أمن المنافذ: ضبط 8 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط 8 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع، وقضية تهريب نقدر، و4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات، و5 قضايا تهريب وحيازة مواد واقراص دوائية مخدرة ، وضبط 17 قضية بمجال الأمن العام، و1150 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 233 حكما قضائيا متنوعا، وذلك خلال 24 ساعة.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.