أمين مجلس التعاون الخليجي يدين تفجير منطقة بأجور بباكستان

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، التفجير الذي وقع في منطقة بأجور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، والذي أدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وقال البديوي- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين- إن موقف مجلس التعاون ثابت ورافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعرب البديوي عن خالص تعازيه للحكومة والشعب الباكستاني، ولأهالي وذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.