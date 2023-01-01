مروان القماش بعد تأهله لأولمبياد باريس : أسعى للأفضل

علق السباح المصري مروان القماش على تأهله لأولمبياد باريس 2024 باريس 2024 خلال مشاركته في بطولة العالم باليابان التي اختتم مؤخرا .

واحتل القماش المركز التاسع في تصفيات سباق 1500 متر حرة في بطولة العالم للسباحة بزمن 14:55.19 دقيقة بفارق أجزاء من الثانية عن أخر المتأهلين الىالنهائي ومحققا الزمن التأهيلي الى اولمبياد باريس 2024 ليصبح متأهلًا في سباقين وهما 800 متر حرة و 1500 متر حرة.

وقال مروان القماش عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" :"تحيا مصر ..الحمد لله و الشكر لله علي كل النعم و علي إني أول سباح و ثاني رياضي مصري تم تأهيلهلأولمبياد باريس ٢٠٢٤ من ضمن كل الرياضات.

وأضاف : "تنفيذ مهمة زي ديه في سن الثلاثين يعتبر في حد ذاته مستحيل و لكن بفضل الله ثم الالتزام مع وجود العقلية الصحيحة بيكون كل شئ ممكنة.

وتابع : "إني اتنافس و اكون واحد من أفضل السباحين في السباحة الطويلة في العالم كان حلمي من زمان و برغم اني قدرت احطم رقمي الشخصي و اضع رقمقياسي مصري جديد إلا إني واثق إن شاء الله إني لسه أقدر أقدم الأفضل في المرحلة اللي جاية و أكيد دعمكم المستمر هو اللي بيحافظ علي حماسي و إني أفضلممثل لوطني مصر بالشكل اللي مصر تستحقه".

وواصل : "أهدي نجاحي ل أمي و أخواتي اللي بيشاركوني مشواري من أول يوم و أحب اشكر مدربين جامعة إنديانا اللي سمحولي بالسباحة في الجامعة بعد تخرجيمنها و شكر خاص ل جبران علي دعمه لينا في التمارين".

وأكد : "عبر مشواري جه عليا فترات كتيرة اضطريت فيها اني اكون مدرب نفسي و بسبب الظروف ديه اتعلمت كتير عن الرياضة و عن العالم و الأهم عن نفسيشخصياً. و لولا مساندة الاتحاد المصري الدائم ليا و خاصة المهندس ياسر ادريس خلال هذه الظروف و مساعدتي لتخطي اي صعوبات كان هيكون من الصعبالوصول لمستواي الحالي".

واستطرد : "أخيراً احب اشكر مدربي مارك شوبرت و اشكر Tim Teeter المدرب المشرف عليا اثناء تواجدي في بطولة العالم في اليابان . علي ايمانه بيا و لأني لأولمرة من مدة طويلة اشعر بأن مدربي مهتم لأمري و يسعي دائماً لإيجاد كل الحلول اللي في صالحي و في صالح تطوري".

وأتم: "وجه دلوقتي وقت إجازة قصيرة بعدها ارجع لإنهاء مهمتي في تمثيل و تشريف مصر في كل مكان في العالم".