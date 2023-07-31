إيران: التقارب بين السعودية وإسرائيل سيلحق ضررا بالسلم الإقليمي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل من شأنه أن يلحق ضررا بالسلم والاستقرار في المنطقة.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح، الجمعة، بأن اتفاقا قد يكون في الطريق بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان مع مسئولين سعوديين في جدة بهدف التوصل إلى تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".



وأضاف بايدن للمساهمين في حملة إعادة انتخابه لعام 2024، في لقاء أقيم في فريبورت بولاية مين: "هناك تقارب ربما يكون جاريا"، ولم يذكر بايدن أية تفاصيل عن الاتفاق المحتمل.



ويسعى المسئولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى ما قد يكون اتفاقا تاريخيا بين السعودية وإسرائيل، بحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية".



وكان مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان ومنسق شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك ومبعوث الطاقة عاموس هوكتشين، وصلا، الخميس، إلى السعودية لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق للتطبيع.



ويرى المسئولون الأمريكيون أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات.