حجازي: الطلاب سيشعرون بسهولة امتحانات الثانوية العامة عندما يلتحقون بالجامعات

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بانتهاء ماراثون الثانوية العامة.

وقال خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، مخاطبا الطلاب: «لما تلتحقوا بالجامعة هتعرفوا إن الثانوية العامة كانت أمر يسير»، متمنيا لهم رحلة موفقة في الحياة الجامعية.

وأضاف أن أولياء الأمور يجب أن يكونوا أكثر ثقة في أنفسهم، وتركهم للالتحاق بالمجال الذي يرغبون فيها، بما يُمكنهم من تحقيق التميز، كما تمنى حظا موفقا في العام المقبل لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام.

وأشار إلى أنّ الكثير من الجهات شاركت مع وزارة التربية والتعليم في إتمام امتحانات الثانوية العامة، وبينها وزارات الدفاع، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والأوقاف.

كما أشاد بجهود مباحث الإنترنت التي لعبت دورا كبيرا في تنظيم الامتحانات.

ولفت إلى أن تنظيم امتحانات الثانوية ليس بالأمر اليسير في ظل العدد الكبير للطلبة، مؤكدا أن هناك منظومة عمل متكاملة ساهمت في إتمام هذا العمل.