الدقهلية تحصد 3 مراكز بين أوائل الثانوية العامة

حصلت محافظة الدقهلية على 3 مقاعد بين الأوائل في مارثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

قالت الطالبة أميمة محمود أحمد عبدالله صالح الثالثة علمي علوم، بمدرسة برج النور الحمص مركز أجا بمحافظة الدقهلية، تلقيت خبر نجاحي من الوزارة وكنت أحدد أهدفا يومية للمذاكرة، والفضل الأكبر إلى المدرسين والدروس الخصوصية التي ساعدتني بشكل كبير علي المذاكرة والتفوق بجانب أسرتي التي وفرت لي كل الإمكانيات.



وأضافت والدتي طبيبة أسنان وأنا الابنة الأكبر، وشقيقي الأصغر أحمد في الثانوية العامة العام المقبل وشقيقتي وفاء تدرس حاليًا في الصف الثاني الثانوي، وسارة الصغرى في الصف الثالث الابتدائي.

وعبر الطالب محمد محمد التميمي السابع على الجمهورية بمدرسة المنزلة الثانوية بنين، عن سعادته بنجاحه وتفوقه نتيجة مجهود 10 شهور، قائلا إنه لم يتبع نظاما محددا للمزاكرة، فكان يحدد 6 ساعات في أول العام وأيام المراجعة يستغرق اليوم بأكمله.

وأضاف التميمي أنه يريد الالتحاق بكلية الطب قسم الجراحة ليصبح من أشهر جراحى العالم، وأن اسرته كانت الداعم الأول له خلال هذه السنة العصيبة، موضحا أن والده وفر له كل سبل الراحة والمناخ المناسب للمذاكرة، مضيفا أنه كان يحصل على دروس خصوصية فى جميع المواد.

وقال السابع على الجمهورية إن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم تواصل مع والده ليخبره بالنتيجة، تمت دعوته لحضور المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم صباحا.

وقال الطالب كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد، الثامن مكرر من مدرسة شهداء بني عبيد الثانوية، إنه الابن الأكبر وشقيقة الأصغر عمر في الصف الأول الثانوي، ويوسف الشقيق الأصغر في الصف الثالث الابتدائي، ووالده طبيب بيطري ووالدته طبيبة اسنان، والفضل يرجع إلى الله عز وجل والأسرة التي وفرت كل الإمكانيات اللازمة.



وأضاف أن تجربة الثانوية العامة كانت صعبة وأنه اعتمد علي الدروس الخصوصية في كل المواد وكان يذاكر بمعدل من 5 الي 6 ساعات يوميا.

وأضاف لم احدد الكلية التي أرغب الالتحاق بها بسبب صدمة نجاحي بتفوقي وأن أهالي البلد توافدوا علي منزلي في الساعات الأولي من صباح اليوم لتهئنتي.