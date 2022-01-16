تداول 2360 حاوية مكافئة و174 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

شهدت حركة تداول الحاويات والبضائع والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع -في بيان اليوم الاثنين- إنه تم دخول وخروج 58 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال هذه المدة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ 38 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 2360 حاوية مكافئة تقريبا.

وأشار إلى شحن وتفريغ وتداول 174 ألف طن تقريبا من البضائع مختلفة الأنواع "صب وجاف" وبضائع عامة وترانزيت.

من جهته، وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين علي، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، والالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.