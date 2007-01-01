الأطباء: تلقينا 180 طلبا للتنازل عن الترشح في انتخابات التجديد النصفي

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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تلقيها 180 طلباً للتنازل عن الترشح لانتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد غلق باب تقديم التنازلات الخميس الماضي.

وأكدت اللجنة العامة فى بيان لها اليوم، أنه تقدم 117 طبيبا بطلب تنازل عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية، و63 طبيبا عن مقاعد النقابة العامة.

واوضحت اللجنة أن عدد المرشحيين علي مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحاً، و77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة.

وأشارت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.