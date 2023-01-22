رئيس وزراء باكستان يتعهد بعدم التسامح مع أي عقبة في طريق الصداقة مع الصين

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تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الاثنين، بعدم التسامح مع "أي عقبة" في طريق الصداقة مع الصين، بعدما دخل البلدان المرحلة الثانية من تعاون بمليارات الدولارات.

وقال شريف في مراسم احتفال حضره أيضا نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج: "نحن أصدقاء في كل الأحوال وأشقاء راسخون. هذه الصداقة ستستمر ولن نتسامح مع أي نوع من العقبات في طريقها".

ويزور نائب رئيس الوزراء الصيني إسلام أباد للاحتفال بالذكرى العاشرة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (سبيك)، وهو مشروع كبير ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ووفقا لوزارة التخطيط الباكستانية، وفر الممر (سبيك) حوالي 200 ألف وظيفة جديدة.

وقال شريف إن باكستان "ستحاكي النموذج الصيني" من العمل الجاد كي تقف البلاد على قدميها.

وفي المرحلة الثانية، ستوجه الاستثمارات الصينية إلى قطاعي الزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وباكستان مدينة بحوالي 30% من ديونها الخارجية إلى الصين.

وفي الأسبوع الماضي، قام بنك إكسيم الصيني بإعادة جدولة ديون بأكثر من 4ر2 مليار دولار، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة إنقاذ لباكستان.