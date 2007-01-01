الحكم على صحفيتين إيرانيتين بالسجن لمدة 4 سنوات

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قضت محكمة ثورية إيرانية، اليوم الاثنين، بسجن صحفيتين لمدة تزيد على 4 سنوات بسبب تغطيتهما للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الخريف الماضي.

وأدانت محكمة في طهران كلا من نسيم سلطان بيجي وسعيدة شافعي بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي وشن دعاية ضد الدولة، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة "شرق" الإيرانية، نقلا عن أفراد أسرتيهما.

وذكرت الصحيفة أنه تم تبرئة صحفية ثالثة، هي مهرنوش زارعي، التي كانت قد اعتقلت في يناير الماضي.

ولم يرد تأكيد من القضاء الإيراني على الفور لهذه الأحكام.

وألقي القبض على سلطان بيجي في يناير الماضي أثناء محاولتها مغادرة البلاد من مطار العاصمة الإيرانية طهران. كما احتجزت شافعي في الشهر ذاته. ولن يسمح لهن بمغادرة إيران لمدة عامين بعد انتهاء مدة عقوبتهن بالسجن.

يشار إلى أن السلطات والقضاء الإيراني شن حملة قمع متزايدة ضد وسائل الإعلام في البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأفادت صحيفة اعتماد أول أمس السبت، بأنه تم منع رئيس تحريرها من العمل لمدة عام على خلفية مقالات نشرتها الصحيفة خلال موجة الاحتجاجات في الخريف.