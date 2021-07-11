المجلس العسكري في النيجر: الحكومة المخلوعة أعطت فرنسا تفويضا لمهاجمة قصر الرئاسة لتحرير بازوم

قال المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر الأسبوع الماضي إن الحكومة التي تمت الإطاحة بها أعطت فرنسا تفويضا لتنفيذ ضربات على القصر الرئاسي لمحاولة تحرير الرئيس محمد بازوم.

جاء ذلك خلال تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل أمادو عبد الرحمن، اليوم الاثنين، عبر التلفزيون الرسمي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية حسومي مسعودو، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وقع التفويض، بحسب وكالة "رويترز".

ونددت فرنسا بالانقلاب، وحثت على إعادة بازوم إلى المنصب دون الإعلان عن أي نوايا للتدخل العسكري.

وسبق أن حذر المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بعد احتجاز بازوم في القصر الرئاسي من أي محاولة خارجية لتحرير بازوم، وشدد على أنها ستؤدي إلى إراقة الدماء والفوضى.

وتعد النيجر شريكا استراتيجيا لفرنسا التي تنشر نحو 1500 من جنودها في هذا البلد الذي يعتبر محوريا في مكافحة الحركات الجهادية ويؤمن 20 % من اليورانيوم الذي تحتاجه أوروبا.

من جهتها، أمهلت دول غرب إفريقيا، المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري، فارضة حصارا اقتصاديا ومؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".