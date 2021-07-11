أكد الطالب كيرلس نوناي يعقوب، الحاصل على المركز الرابع علمي علوم على مستوى الجمهورية بمجموع 402 درجة، من أبناء مدرسة تله الثانوية المشتركة التابعة لإدارة المنيا التعليمية، سعادته البالغة لتفوقه ونجاحه في تنظيم وقته، وعدم اعتبار الثانوية العامة "بعبع"، مشيرا إلى أنه كسب رهان مع الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية أثناء تفقده لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بتفوقه ضمن الأوائل.

وقال "كيرلس"، لـ"الشروق"، حيث شاركنا أسرته الفرحة داخل شارع الحدادين بشق الجوارنة في قرية تله، إنه سعيد جدا وبمجرد وصول حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية لمنزل والده لتهنئته بالتفوق، ذكره بفوزه بالرهان وحقه في الحصول على 1000 جنيه من مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، قيمة رهان سبق الاتفاق عليه بين الجانبين أثناء تفقد مدير الإدارة التعليمية، سير العملية التعليمية داخل مدرسة تله الثانوية المشتركة.

وطالب كيرلس، مدير التعليم، بالالتزام بالاتفاق والذي كان يقضي بأنه في حالة حصوله على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، سيصرف له مكافأة 1000 جنيه، وقد تحقق ذلك بحصوله على المركز الرابع علمي علوم، وتعهد علي عبد السلام، بالالتزام بوعده وصرف المبلغ وشهادة تقدير للطالب لالتزامه بالعهد.

وأكد كيرلس، أنه سيلتحق بكلية الطب تلبية لرغبة والده وأسرته، ويتمنى أن يكون في نجاح الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب المصري العالمي، وأنه كان يجتهد من أجل التميز والحصول على مجموع عالِ يؤهله لدخول إحدى كليات القمة دون تحديد كلية بذاتها.

وأشار إلى أنه لم يحول منزله لثكنة صامتة من أجل تحقيق النجاح، بل كان يذاكر بغرفته وسط أشقائه الثلاثة "الكبرى بكلية التربية، وشقيقان أحدهم بالصف الثاني الإعدادي والآخر بالصف الثاني الابتدائي"، وكان يمارس هوايته في لعب كرة القدم مرتين أسبوعيا، ويتفرغ للمذاكرة لفترة تتجاوز 6 ساعات.

ولاحظ محرر جريدة "الشروق"، حب أهل الشارع للطالب وأسرته، وفرحتهم جميعا به.

وأضاف رابع الجمهورية علمي علوم، أن لهذه البيئة الريفية البسيطة دور كبير في تفوقه.

ونصح جميع الطلاب، بالبعد عن المدرسين أصحاب الأسماء الرنانة الذين حولوا الثانوية العامة لسلعة، ورعب لولي الأمر، فهو بحث عن مدرسين غير مشهورين، ومعظم دروسه كانت أون لاين.

وأكد كيرلس، أنه يتمنى أن يصبح طبيبا، فوالده يعمل ممرضا بالتأمين الصحي، ووالدته تعمل بالتعليم.

ووجه الشكر لحمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور علي عبد السلام مدير عام الإدارة التعليمية بالمنيا، الذين حرصوا على الحضور لمنزله، وتقديم التهنئة له نيابة عن وزير التربية والتعليم.

وقال كيرلس: "أنا كنت بتفرج على مباراة كرة قدم، وقت اتصال مكتب وزير التربية والتعليم بنا، وكانت سعادتي غامرة وقت أن هنأني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وأخبرني بترشيحي ضمن أوائل الثانوية العامة وحضوري مؤتمر الوزير لإعلان النتيجة، ثم اتصل بي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وهنأني، وكان والدي في العمل، وعاد إلى المنزل مسرعا لتعلو الزغاريد والفرحة بقرية تله".

ومن جانبه، قال والد كيرلس: "ابني لم ينجح بمفرده، بل نجحنا جميعا، وأنه طالب يشعر بأسرته والظروف الاقتصادية، فلم يرهقنا بشكل كبير، وأكبر درس كان بـ150 جنيها، ولم يسبب لنا حيرة وتوتر مثل بعض الطلاب الذين يشتتون أنفسهم بالذهاب إلى أكثر من درس في المادة الواحدة".