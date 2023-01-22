شركة لوفتهانزا تعتزم مقاضاة نشطاء المناخ بعد تسببهم في توقف رحلات جوية

تعتزم مجموعة لوفتهانزا في ألمانيا المطالبة بالحصول على تعويضات من مجموعة "لا ست جينيريشن" المعنية بالمناخ؛ بسبب احتجاجات أعضائها التي أدت لتوقف رحلات جوية في مطارات ألمانية كبيرة مطلع هذا الشهر.

وقالت متحدثة إن الشركة تعتزم المطالبة بتعويض عن الأضرار بالنيابة عن شركات الطيران في المجموعة التي تشمل لوفنهانزا والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية.

وكان نشطاء المناخ، الذين يسعون لتسليط الضوء على التلوث الناجم عن السفر بالطائرات، قاموا بلصق أنفسهم في مدرج بمطارات في دوسلدروف وهامبورج في 13 يوليو الجاري. وكان النشطاء قد نظموا احتجاجا مماثلا في مطار برلين في نوفمبر الماضي.

وتم إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية أو إعادة توجيهها بسبب الاحتجاجات.