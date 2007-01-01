أستراليا تهزم كندا برباعية وتتأهل برفقة نيجيريا إلى ثمن نهائي مونديال السيدات

صعد المنتخب الأسترالي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلب على نظيره الكندي 4 / صفر اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وتأهل من المركز الثاني في المجموعة، المنتخب النيجيري إثر تعادله مع نظيره الأيرلندي سلبيا في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وانتزع المنتخب الأسترالي بذلك صدارة المجموعة برصيد ست نقاط وتلاه المنتخب النيجيري في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، بينما ودع المنتخب الكندي البطولة بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الثالث، كما اكتفى منتخب أيرلندا بنقطة وحيدة من مشاركته في البطولة.

ويدين المنتخب الأسترالي بفضل كبير في الفوز للاعبة هايلي راسو التي سجلت ثنائية للفريق في الدقيقتين التاسعة و39.

بعدها أضافت ماري فولير الهدف الثالث للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 58 ثم اختتمت زميلتها ستيفاني كاتلي التسجيل بالهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.