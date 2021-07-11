 قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابين فلسطينيين من جنين أحدهما أسير مُحرر أفرج عنه قبل شهر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابين فلسطينيين من جنين أحدهما أسير مُحرر أفرج عنه قبل شهر

أ ش أ
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 9:59 ص

اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي (مستعربون)، اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين من مدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الوحدات الخاصة اختطفت الأسير المحرر فتحي محمد عتوم، وشابا آخر من جنين، بعد تسللها إلى المدينة، مشيرة إلى أن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في "حي المراح" والحي الشرقي ومركز مدينة "جنين".

وقالت مصادر فلسطينية متخصصة في شئون الأسرى أن الأسير عتوم (المُعاد اعتقاله) أمضى ما يزيد على تسع سنوات في سجون الاحتلال وأُفرج عنه قبل شهر واحد فقط.


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