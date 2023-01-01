 سحب مكبرات الصوت من محلات وتحرير محاضر متنوعة خلال حملة بمرسى مطروح - بوابة الشروق
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سحب مكبرات الصوت من محلات وتحرير محاضر متنوعة خلال حملة بمرسى مطروح

احمد سباق
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 10:21 م

نظم مركز ومدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وشرطة المرافق حملة تفتيش وسحب لمكبرت الصوت بعدد من المحلات.

كما تم تحرير عدد من محاضر البيئة والتلوث السمعي، والإزعاج لعدد من أصحاب المحال والكافيهات بكورنيش، ووسط مدينة مرسى مطروح.

وكانت صفحة محافظة مطروح الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد وجهت تنويهًا الأسبوع الماضي لجميع أصحاب الكافتيريات والمحلات، بمنع استخدام مكبرات الصوت مما يسبب الازعاج والتلوث السمعي، وتضرر المواطنين خصيصًا المرضى وكبار السن.

وحذرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تحرير المحاضر البيئية للجهات المخالفة.

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