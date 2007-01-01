الكنيسة الأورثوذكسية تفتتح مجسما للسيدة العذراء بجبل درنكة

افتتحت الكنيسة الأورثوزكية، اليوم الاثنين، مجسما للسيدة العذراء بدير درنكة، بحضور الأنبا يؤانس مطران أسيوط والبداري وساحل سليم، والقس عاموس بسطا، والوزيرة السابقة نبيلة مكرم عبيد، والمحاسب إيهاب مختار عضو المجلس الملي، والمهندس محسن بديع المشرف العام علي إنشاء المجسم، وبعض المطارنة والقساوسة والرهبان والشخصيات الكنيسة؛ ابتهاجا بصوم السيدة العذراء، وبدء احتفالات الدير المقرر في الخامس من شهر أغسطس.

وقال المهندس محسن بديع المشرف العام على تصميم التمثال، لـ"الشروق"، إن التمثال من تصميم الدكتور جرجس الدولي أستاذ الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وفكرة التمثال عبارة عن تكوين التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، وجسم العذراء والتكوين يشبه الشمعدان المتواجد في الكنيسة، ويبلغ ارتفاع التمثال بالكامل 29 مترا، ويشمل قاعدة التمثال.

وأضاف المشرف العام على تصميم التمثال، أن قاعدة التمثال عبارة عن 3 طوابق كل طابق يضم كنيسة أصغر من غيرها، والكنيسة الأساسية على مساحة 400 متر، واستغرق تصميم التمثال حوالي 6 شهور، وهو مكون من البرونز والهيكل بالكامل استغرق سنتين ووزنه يبلغ من 10 إلى 11 طنا من البرونز ومن الداخل من الحديد، الافتتاح استعدادا لصوم العذراء.