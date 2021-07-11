ألمانيا تسجل تراجعا في مبيعات التجزئة بالقيمة الحقيقية

أثّر عزوف الناس عن استهلاك في ألمانيا سلبا على تجارة التجزئة في ألمانيا في النصف الأول من هذا العام.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الاثنين أن مبيعات التجزئة تراجعت بعد احتساب متغيرات الأسعار (بالقيمة الحقيقية) بنسبة 4.5% في النصف الأول من هذا العام على أساس سنوي، بينما ارتفعت بالقيمة الاسمية بنسبة 3.6%. وأشار المكتب إلى أن الفارق يعكس الزيادة الكبيرة في مستوى الأسعار في تجارة التجزئة.

وكان التطور في تجارة المواد الغذائية واضحا بشكل خاص، حيث انخفضت المبيعات بالقيمة الحقيقية هناك بنسبة 5.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت بنسبة 7.6% اسميا.

وعزا المكتب ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أقوى محرك لمعدل التضخم الإجمالي في النصف الأول من العام.

وفي جميع شهور العامين الماضيين، انخفضت الإيرادات الحقيقية لتجارة المواد الغذائية مقارنة بالشهر ذي الصلة من العام السابق.

ويشكل التضخم المرتفع عبئا على المستهلكين منذ شهور. ويميل المستهلكون حاليا إلى الإحجام عن الشراء أو البحث عن منتجات أرخص لمواجهة تداعيات التضخم.

وفي النصف الأول من هذا العام سجلت التجارة عبر الإنترنت وطلبات الطرود انخفاضا في المبيعات بنسبة 7.3% بالقيمة الحقيقية، وبنسبة 2.6% بالقيمة الاسمية بعد الطفرة التي شهدها هذا القطاع خلال جائحة كورونا.

وسجلت أسواق مواد البناء تطورا مشابها بتراجع قدره 6.9% بالقيمة الحقيقية. في المقابل حققت تجارة التجزئة في قطاع المنسوجات والملابس والأحذية والسلع الجلدية زيادة حقيقية بنسبة 7.3%. وكانت مبيعات متاجر الملابس سجلت تراجعا كبيرا خلال الجائحة، ولم تستقر إلا بعد إلغاء قيود كورونا.