بدء توافد أبناء مصر بالخارج لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج»

بدأ عدد من المصريين بالخارج في التوافد لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور نحو 1000 شخص من المصريين بالخارج من 56 دولة حول العالم.

هذا وينطلق المؤتمر بمشاركة وزراء الهجرة والمالية والتضامن الاجتماعي والتعليم والثقافة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام برعاية بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وكذلك عدد من شركات كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج.