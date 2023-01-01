بروكسل تعتمد معايير جديدة لتقارير استدامة الشركات

اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، معايير جديدة ملزمة لتقارير استدامة الشركات الكبرى والمدرجة العاملة في الاتحاد الأوروبي، حسبما أفاد بيان صحفي.

وتوفر شركات المعلومات أهدافاً لمساعدة المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني والمستهلكين على فهم تأثير الأعمال التجارية على البيئة أو المناخ أو على القضايا الاجتماعية.

وقالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، "ميريد ماكجينيس" إن القواعد الجديدة "تحقق التوازن الصحيح بين الحد من العبء على الشركات المبلغة وفي الوقت نفسه تمكن الشركات من إظهار ما تبذله من جهود".

وقالت المفوضية إن متطلبات التقارير السابقة لم تكن كافية لأن البيانات المقدمة جعلت من الصعب مقارنة الشركات بشكل فعال، الأمر الذي أدى إلى ظهور "فجوة في المساءلة".

وتابع بيان صحفي، أن المعايير تغطي مجموعة واسعة من الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، من بينها تغير المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان.

وأضاف البيان، أن متطلبات التقارير الجديدة للاتحاد الأوروبي تتميز "بدرجة عالية للغاية من قابلية التشغيل البيني" مع المعايير العالمية لمنع ازدواجية التقارير .

يشار إلى أنه، ما لم يمنع البرلمان الأوروبي أو الدول الأعضاء في التكتل التشريع من المضي قدما، فإن الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 500 موظف ستنشر أولى بيانات الاستدامة في عام 2025.

وستبدأ الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في إرسال تقاريرها في موعد لا يتجاوز عام 2029.