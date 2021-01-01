 وليد توفيق: عملت مع كبار نجوم مصر.. ورفضت عروضا لأعمال فنية دون غناء - بوابة الشروق
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وليد توفيق: عملت مع كبار نجوم مصر.. ورفضت عروضا لأعمال فنية دون غناء

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 7:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 7:04 ص

اعتبر الفنان وليد توفيق، نفسه محظوظا لتمكنه من دخول مجال السينما مع من وصفهم بـ«كبار نجوم مصر».

وقال خلال مقابلة مع القناة الأولى، على هامش مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأدب، عُرضت مساء الأحد، إن هؤلاء الفنانين كانوا نجوما على كتفه، وأعطوه قدرا كبيرا من القيمة الفنية.

وأضاف: «لما الفنان يشتغل مع ناس كبار بيكبر معاهم، ولما يشتغل مع ناس صغار يصغر معاهم»، مؤكدا أنه حظه الجيد جعله يعمل مع مخرجين كبار مثل بركات وحسن الإمام ومحمد سلمان.

ولفت إلى أنّه مثّل مع النجوم فريد شوقي ومريم فخر الدين ومديحة يسري وسعيد صالح، وغيرهم من عمالقة الفن المصريين.

ونوه بأنه تلقى عروضا للمشاركة في أعمال فنية لكن دون غناء، إلا أنه رفض ذلك، لقناعته أنّ الغناء جزء من نجاح المطرب حتى وإن شارك في أعمال فنية.

ويوم الجمعة، شهدت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ونظيرتها الأردنية، هيفاء النجار، والوزير اللبنانى، محمد المرتضى، افتتاح البرنامج الثقافى لمهرجان «جرش» للثقافة ‏والفنون، في نسخته الـ37، بقاعة المؤتمرات في المركز الثقافى الملكى بالأردن.

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