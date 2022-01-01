نقيب التمريض: نحذر طلاب الثانوية العامة من عمليات نصب بكيانات توهمهم بالعمل

حذرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، من بعض الكيانات الوهمية التي تطلق على نفسها أكاديميات خاصة، وتنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن هذه الكيانات تُوهم الأهالي والطلاب بعملهم في مجال التمريض، وتمنحهم ترخيصًا بمزاولة مهنة وتسجيلهم في النقابة.

ولفتت إلى أن كل ما تقدمه هذه الكيانات الوهمية مجرد دورات تدريبية، ويتكسبون من ورائها مبالغ مالية كبيرة ويقع الطالب وأهله ضحية لهم، نظرًا لأنهم لا يحصلون على شيئًا من الوعود التي تلقوها من أصحاب هذه الكيانات.

وذكرت أنه تم إغلاق عدة أماكن وهمية وحبس أصحابها، مضيفة أن هناك مستويين في مصر فيما يتعلق بالتعليم في مجال التمريض، وهما كليات التمريض، إلى جانب 18 معهدًا تابعًا للجماعة، ويتم الالتحاق بهم من خلال مكتب التنسيق، مجددة تحذيرها لطلاب الثانوية العامة، في ظل قرب الإعلان عن النتيجة، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، اعتمادها رسميًا، منذ قليل.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، التهنئة للطلاب بمناسبة اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وقال حجازي في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: نتيجة الامتحانات هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله -عز وجل- أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.