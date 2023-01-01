 الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي يتأهلان إلى ربع نهائي البطولة العربية - بوابة الشروق
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الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي يتأهلان إلى ربع نهائي البطولة العربية

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 10:25 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 10:25 م

تأهل فريقا الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي، إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية «كأس الملك سلمان»، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالمسابقة.

وكان فريق الرجاء المغربي قد فاز على نظيره الكويت الكويتي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب سلطان بن عبد العزيز مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية.

فيما تغلب فريق الوحدة على نظيره شباب بلوزداد الجزائري أيضًا، في المباراة التي أقيمت في وقت سابق من اليوم الإثنين، ليحجز مقعده في الدور الثاني من البطولة العربية.

وبتلك النتيجة، رفع فريقا الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي رصيدهما للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد فريقا بلوزداد والكويت الكويتي دون نقاط بالمركز الأخير.


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