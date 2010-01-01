العراق يتسلم مسؤولَين سابقَين أدينا في قضايا فساد من سلطنة عُمان

أعلن العراق، اليوم الاثنين، استرداد مسؤولَين سابقين أدينا بقضايا فساد من سلطنة عُمان، بناء على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها هيئة النزاهة العراقية بالتعاون مع المحاكم المختصة.

وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون قد وقّع مع الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان اتفاقا مبدئيا في في فبراير شباط الماضي على إبرام مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحريات حول المتهمين المطلوبين قضائيا وأموال الفساد المهربة إلى الخارج بغية استردادها.

وجاء في بيان عن الهيئة أن العراق تمكن من "استرداد مدانين اثنين كانا هاربين، هما كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقا، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقا، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان".

وبحسب بيانات الاسترداد التي أعلنتها الهيئة خلال العام الجاري، فإنها استردت 11 مدانا في سبع عمليات شملت، إضافة إلى سلطنة عُمان، المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية ولبنان.

والمسؤولان السابقان اللذان تسلمهما العراق اليوم أدينا غيابيا في قضايا تتعلق باستغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق.